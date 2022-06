Zangeres Lizzo heeft de songtekst van haar nieuwe single Grrrls aangepast, nadat fans hadden gezegd dat ze een beledigende term voor mensen met een beperking gebruikte. Ze is niet de eerste artiest die niet langer achter een eerder geschreven songtekst staat. De onderstaande nummers klonken net anders dan je ze nu kent.

Lizzo - Grrrls

De Amerikaanse rapper en zangeres Lizzo gebruikte in het nummer de beledigende term spaz, die verwijst naar spasmes.

In een verklaring op Instagram schrijft ze dat ze zelf genoeg met beledigingen te maken heeft gehad om de kracht van woorden te kennen. Ze besloot dan ook meteen de songtekst aan te passen en het nummer opnieuw te uploaden op de streamingdiensten.

Hoewel die laatste stap lang niet altijd wordt uitgevoerd, zijn er meer artiesten die achteraf niet meer zo trots zijn op de teksten van eerdere nummers.

The Black Eyed Peas - Let's Get It Started

The Black Eyed Peas braken in 2003 door toen hun album Elephunk, met daarop het nummer Let's Get Retarded verscheen. De term retard(ed) - die achterlijk betekent - wordt tegenwoordig als beledigend gezien voor mensen met een verstandelijke beperking.

De meeste mensen zullen deze versie niet kennen: de band nam een nettere versie op die ter promotie van het NBA-basketbalseizoen 2004 werd gebruikt in de Verenigde Staten. Deze versie kreeg de titel Let's Get It Started en werd een stuk populairder dan de originele versie.

De eerste versie met de beledigende term is op streamingdiensten niet te vinden: op het album Elephunk is het nummer vervangen door Let's Get It Started.

229 The Black Eyed Peas - Let's Get It Started

Paramore - Misery Business

De Amerikaanse rockband Paramore scoorde met het nummer Misery Business in 2007 een van zijn grootste hits. Maar zangeres Hayley Williams kondigde in 2018 aan het nummer voorlopig niet meer te willen zingen. Williams, die het lied op haar zeventiende schreef, legde uit dat ze niet meer achter het taalgebruik staat.

In het nummer richt ze zich tot de ex van haar geliefde en zingt ze onder meer: "Once a whore, you're nothing more. I'm sorry, that will never change." Oftewel: "Eenmaal een hoer, altijd een hoer. Sorry, dat zal nooit veranderen."

"Iemand een hoer noemen is niet cool", zei ze later. Toen het nummer door Spotify in 2020 in de playlist Women of Rock werd opgenomen, schreef Williams op Instagram dat het nummer vanwege de vrouwonvriendelijke tekst geen plek in deze afspeellijst verdiende.

Eerder dit jaar zong Williams het nummer voor het eerst weer eens live, als duet met Billie Eilish tijdens Coachella. Eilish, die het couplet met de omstreden zin erin voor haar rekening nam, sloeg het beledigende woord over. Misery Business staat in de originele versie nog wel op Spotify en is daar met ruim 500 miljoen streams de grootste hit van Paramore.

Taylor Swift - Picture To Burn

Zangeres Taylor Swift maakte in 2006 haar debuut met haar naar zichzelf vernoemde album. Als vierde single werd het nummer Picture To Burn uitgebracht. "Go and tell your friends that I'm obsessive and crazy. That's fine, I'll tell mine you're gay." ("Vertel je vrienden maar dat ik obsessief en gek ben. Dat is prima, ik vertel die van mij dat je homo bent.")

Destijds werd al een versie zonder de negatieve connotatie rond homoseksualiteit naar de radiostations gestuurd en die heeft inmiddels de eerdere versie vervangen, ook op Spotify. "De manier waarop ik de pijn uit dat nummer nu zou voelen en verwoorden, is heel anders", vertelde Swift vijf jaar later. De zangeres maakte later in haar carrière nummers als Welcome To New York en You Need To Calm Down, waarin ze zich juist uitspreekt voor de acceptatie van rechten van de lhbtiq+-gemeenschap.

Michael Jackson - They Don't Care About Us

Michael Jackson wilde met zijn They Don't Care About Us juist een vuist maken tegen discriminatie en onderdrukking, maar zijn woordkeuze bleek niet zo efficiënt. In het tweede couplet van het nummer 1995 zingt hij "Jew me" en "kike me". Dat laatste woord is een neerbuigende term voor Joden.

Jackson reageerde destijds boos, omdat mensen zijn woorden "verkeerd hebben geïnterpreteerd". Later zei hij in een interview dat hij niet racistisch kon zijn, omdat hij van alle rassen hield en ook Joodse vrienden had.

Niet veel later bood Jackson alsnog zijn excuses aan en ging hij terug naar de studio om de tekst aan te passen naar "do me" en "strike me", maar deze versie wordt opvallend genoeg niet overal gedraaid. In de videoclip en op Spotify zijn luide geluidseffecten gebruikt, waardoor de beledigende woorden amper te horen zijn.