Dit jaar komt nog een laatste album uit van de Belgische rockzanger Arno Hintjes, die in april op 72-jarige leeftijd overleed. Op 30 september verschijnt de plaat Opex.

Opex verwijst naar de woonwijk in de plaats Oostende, waar de zanger is opgegroeid. Het album telt tien nieuwe nummers, waaronder de vorige week verschenen single La vérité. Voor dat nummer werkte de zanger samen met zijn zoon Felix. Alle nummer werden opgenomen in zijn laatste weken.

Hintjes overleed op 23 april aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Arno werd gezien als een icoon van de Belgische rockmuziek. In de jaren tachtig gold hij als het boegbeeld van de formatie T.C. Matic. Hij heeft diverse prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Franse onderscheiding van Ridder in de Kunsten en Letteren.