Lizzo heeft de songtekst van haar nieuwe single Grrrls aangepast, nadat fans haar hadden gewezen op het gebruik van een beledigende term. De zangeres laat via Instagram weten dat het nooit haar bedoeling is om denigrerende taal in haar muziek te gebruiken.

In het eerste couplet gebruikte Lizzo het woord 'spaz', een verwijzing naar spastisch. De term wordt in het Engels vaak met een negatieve lading gebruikt voor mensen die incompetent of gek zijn.

Fans van de zangeres lieten via sociale media weten teleurgesteld te zijn over de woordkeuze van de artieste, omdat die beledigend zou zijn voor mensen met een beperking.

De zangeres, die juist bekendstaat als vooruitstrevend als het gaat om bijvoorbeeld bodypositivity, nam de kritiek van haar fans serieus en paste de songtekst aan. Ze verving de oude versie van het nummer gelijk op de streamingdiensten.

Ze schrijft dat het nooit haar intentie is geweest om kwetsende woorden te gebruiken. "Ik heb als dikke, zwarte vrouw in de VS zoveel beledigingen naar mijn hoofd gekregen dat ik de kracht van woorden niet kan overschatten, of het nu expres of zoals in mijn geval niet expres was", aldus de zangeres.

Lizzo zegt dat de nieuwe versie van het nummer het gevolg is van luisteren naar de kritiek en vervolgens actie ondernemen. "Als invloedrijke artieste wil ik onderdeel zijn van de veranderingen in de wereld waar ik zelf op heb gewacht", besluit de zangeres.

Grrrls is onderdeel van Lizzo's album Special, dat op 15 juli moet verschijnen. De zangeres scoort momenteel een hit met het nummer About Damn Time, dat ook op de plaat te vinden is.