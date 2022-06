Concertorganisator MOJO doet er alles aan om het afgezegde concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff ArenA nog dit jaar in te halen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. De band moest maandagavond op het laatste moment verstek laten gaan, omdat frontman Mick Jagger corona bleek te hebben.

"We werken met man en macht aan het vinden van een datum. Alle pijlen zijn erop gericht om het dit jaar nog te laten gebeuren", aldus MOJO.

Voorlopig is het nog lastig om iets te plannen. Het concert dat later deze week in het Zwitserse Bern gepland stond, is ook afgelast vanwege de coronabesmetting van de frontman.

Kaartjes voor het afgelaste concert blijven geldig voor de nieuwe datum. De band is momenteel bezig met de Sixty Tour, waar in twee maanden tijd veertien concerten in Europese steden worden gegeven.

Het schema is steeds zo opgebouwd dat er drie dagen tussen de shows zitten. Zowel eind juni als begin juli heeft de band ruim een week vrij, waar mogelijk extra concerten zouden kunnen worden ingepland. Voor zover bekend staat er na de concerten in juli nog geen tour op de planning voor The Rolling Stones.

Jagger is nog in Amsterdam

Mick Jagger is nog steeds in Amsterdam. Hij zit na zijn besmetting in quarantaine en zal in elk geval de komende dagen in Nederland blijven. Hij zou slechts milde symptomen hebben.

De band streeft ernaar om 21 juni weer op het podium te staan in Milaan.