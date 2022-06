Het concert dat The Rolling Stones maandagavond zouden geven in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaat niet door. Het optreden werd enkele uren voor de start geannuleerd vanwege een positieve coronatest van zanger Mick Jagger.

Volgens concertorganisator MOJO komt er een nieuwe datum. Gekochte kaarten voor de show blijven geldig. De show was uitverkocht en sommige fans waren al in het stadion. Het optreden zou om 19.30 uur beginnen.

De band laat in een verklaring weten dat Jagger symptomen van COVID-19 had toen hij bij het stadion aankwam. Vervolgens deed de 78-jarige frontman een test en die was positief. De bandleden "betreuren het ten zeerste" dat ze het concert moesten afzeggen, "maar de veiligheid van het publiek, de muzikanten en de crew is het belangrijkste".

Het concert van maandagavond maakt deel uit van de Europese SIXTY-tournee, naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van The Rolling Stones. Het zou de eerst keer in vijf jaar worden dat de Britse band weer in Nederland optreedt. De Stones reisden toen de wereld rond met de No Filter Tour.

Na de dood van drummer Charlie Watts in augustus was het al niet vanzelfsprekend dat het concert door zou gaan. De overige bandleden pakten de draad echter weer op. Steve Jordan is de nieuwe drummer van de band.