Hans Zimmer komt in 2023 weer naar Nederland. Op 10 juni staat de Duitse filmcomponist in de Amsterdamse Ziggo Dome en twee dagen later treedt hij op in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

Zimmer heeft de muziek gecomponeerd voor films als Gladiator, Pirates of the Caribbean en The Lion King. Met zijn negentienkoppige band, het Odessa Opera Orchestra, reist hij de hele wereld rond.

De 64-jarige Duitser zal vanaf april 2023 in totaal dertig concerten geven in vijftien Europese landen.

De componist, die meerdere prestigieuze prijzen won, was onlangs nog in ons land. In maart gaf de Oscarwinnaar twee uitgestelde shows in de Ziggo Dome.