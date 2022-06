Een Stradivarius-viool, die onder meer te horen is in soundtracks van verschillende Hollywoodfilms, is in New York geveild voor 15,3 miljoen dollar, omgerekend 14,6 miljoen euro. Het is een van de hoogste bedragen dat ooit is geboden voor een muziekinstrument.

De viool is gemaakt in 1714 door de Italiaanse instrumentenmaker Antonio Stradivari en was in het bezit van een Japanse verzamelaar.

De Russisch-Amerikaanse muzikant Toscha Seidel was ook lange tijd eigenaar van het instrument en gebruikte het voor de soundtrack van de Hollywood-klassieker The Wizard of Oz (1939) en andere films.

Het veilinghuis heeft niet bekendgemaakt wie de viool heeft gekocht. Het record dat op een veiling is betaald voor een muziekinstrument dateert uit 2011. Destijds werd een Stradivarius die toebehoorde aan Anne Blunt, kleindochter van de dichter Lord Byron, in Londen voor bijna 15,9 miljoen dollar verkocht. In 2014 werd voor een ander exemplaar, waarvan de minimumprijs was vastgesteld op 45 miljoen dollar, geen koper gevonden bij Sotheby's.