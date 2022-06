Justin Bieber heeft het syndroom van Ramsay-Hunt, deelt de zanger op Instagram. Door de aandoening is zijn gezicht gedeeltelijk verlamd.

"Ik wilde jullie een update geven over wat er allemaal gaande is", zegt de artiest in een video. Bieber heeft eerder deze week drie shows verplaatst. "Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien aan mijn gezicht, heb ik het syndroom van Ramsay-Hunt." Dat is een aandoening waarbij de 'zevende hersenzenuw' ontstoken raakt als gevolg van een infectie.

"Het zorgt ervoor dat mijn gezicht verlamd is", zegt Bieber. Hij wijst erop dat een van zijn ogen niet knippert. "Ik kan niet glimlachen met deze kant van mijn gezicht, deze neusvleugel kan niet bewegen, dus het is een volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht."

Hij benadrukt dan ook dat hij niet in staat is nu optredens te geven. "Het is behoorlijk serieus zoals jullie kunnen zien. Ik zou willen dat dit niet het geval was, maar mijn lichaam vertelt me om rustig aan te doen en ik hoop dat jullie dat begrijpen."

De zanger heeft er vertrouwen in dat het weer goed komt. De komende tijd neemt hij rust. "We weten niet hoe lang het gaat duren, maar het komt goed."