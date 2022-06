Running Up That Hill van Kate Bush is in een week tijd opgeklommen naar de derde plek in de Single Top 100. Vorige week kwam het lied nog op plek 26 binnen. Het nummer uit 1985 is dankzij het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things opnieuw populair geworden.

Bush vindt het "geweldig" dat haar nummer "nieuw leven" wordt ingeblazen door jonge fans van de serie, liet de 63-jarige zangeres eerder weten op haar website.

Ook meldde ze dat ze fan is van Stranger Things. Ze wacht "met ingehouden adem" op het tweede deel van het vierde seizoen, dat volgende maand uitkomt.

Bush is net als vorige week ook deze week terug te vinden in de Album Top 100. Hounds of Love, met daarop Running Up That Hill, staat op de zesde plek. Vorige week stond het nog op de achttiende plaats.

Het lied As It Was van Harry Styles is de eerste plek kwijtgeraakt en zakt naar plek twee in de Single Top 100. De hit heeft plaatsgemaakt voor het lied Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa, dat vorige week op twee binnenkwam.