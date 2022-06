S10 heeft een nummer opgenomen met de band BLØF. De zangeres vertelde donderdagavond tijdens een concert in Patronaat in Haarlem dat het duet volgende maand moet verschijnen.

De zangeres, die geboren is als Stien den Hollander, liet haar publiek in Haarlem weten dat het de eerste keer was dat ze het bestaan van het nummer aankondigde. Ze zong het nog niet live. Op welke datum het nummer moet verschijnen, hield ze ook nog even voor zich.

Het nieuwe album van de zangeres, die dit jaar namens Nederland op de elfde plaats bij het Eurovisie Songfestival eindigde, moet in november verschijnen. In dezelfde maand geeft ze een concert in AFAS Live in Amsterdam.

Op de plaat zullen naar alle waarschijnlijkheid ook het Songfestival-nummer De Diepte en haar hit Adem Je In komen te staan. De Diepte is op Spotify inmiddels goed voor meer dan 27 miljoen streams. Adem Je In heeft met de originele versie bijna 8,5 miljoen streams verzameld, terwijl de teller van de remix met rappers Frenna en Kevin al op meer dan 20 miljoen staat.

S10 begon op 1 juni aan haar clubtour met een concert in Groningen. De komende weken treedt ze nog op in TivoliVredenburg in Utrecht en Paradiso in Amsterdam.