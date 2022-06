Jeangu Macrooy komt op 11 november met zijn derde album, heeft Unexpected Records vrijdag bekendgemaakt. De lancering vindt die avond plaats in Bitterzoet in Amsterdam.

In 2016 bracht Macrooy zijn debuut Brave Enough uit, waarmee hij 3FM Serious Talent werd en werd genomineerd voor een Edison Pop. Sindsdien speelde hij op Lowlands, North Sea Jazz en Eurosonic. Zijn tweede album verscheen in 2019.

In 2020 mocht de zanger op het Eurovisie Songfestival Nederland vertegenwoordigen met zijn liedje Grow. Het evenement ging in verband met de coronapandemie niet door, maar de zanger kreeg de kans om in 2021 alsnog aan het Songfestival deel te nemen met zijn lied Birth Of A New Age. Hij eindigde met 11 punten op de 23e plaats.