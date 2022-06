De Amerikaanse zangeres Julee Cruise is op 65-jarige leeftijd overleden, heeft haar echtgenoot bekendgemaakt op Facebook. Cruise werd wereldberoemd met het lied Falling, de titelsong van de cultserie Twin Peaks.

Cruise werkte vaker samen met regisseur David Lynch. Ze zong in 1986 het lied Mysteries of Love, dat tijdens de laatste scènes van de film Blue Velvet te horen was. Voor dit lied componeerde Angelo Badalamenti de muziek.

Badalamenti maakte ook de muziek voor Twin Peaks, inclusief de titelsong. De componist bracht de zangeres in 1986 onder de aandacht van regisseur Lynch nadat hij haar had horen zingen tijdens een workshop.

Het nummer Falling stond op de eerste plaat die Cruise maakte, in 1989. Voor de serie werd overigens de instrumentale versie gebruikt. De titelsong kreeg de Grammy Award voor het beste instrumentale popnummer.

De zangeres maakte in totaal vier albums. Zij schreef ook veel muziek voor theatervoorstellingen, zoals de Shakespeare-parodie Return to the Forbidden Planet. Daarnaast toerde Cruise met andere formaties, zoals The B-52's en Bobby McFerrin.