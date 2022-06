Dat The Rolling Stones maandagavond Nederland weer aandoen voor een concert, leek afgelopen zomer helemaal niet vanzelfsprekend na het overlijden van drummer Charlie Watts. De overige bandleden, onder leiding van Mick Jagger, hebben de draad echter weer opgepakt en treden op in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Het concert in Amsterdam is onderdeel van de Sixty Tour van de band, een twee maanden durende Europese tour. Het is de eerste show op Nederlandse bodem sinds 2017. De band reisde toen de wereld rond met de No Filter Tour, waarin ze het al zonder Watts moesten stellen in het door corona uitgestelde laatste deel.

The Rolling Stones kondigen begin augustus 2021 aan dat ze de laatste Amerikaanse tourdata van de No Filter Tour vanaf september inhalen zonder Watts. De drummer heeft dan net een medische ingreep ondergaan en moet op doktersadvies rust houden. Hij schuift dan nog zelf zijn vervanger Steve Jordan naar voren.

Enkele weken later, op 24 augustus, wordt bekendgemaakt dat Watts op tachtigjarige leeftijd is overleden. De overige bandleden (Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood) plaatsen eerbetonen op sociale media aan de medeoprichter van de band. Daarin wordt hij als persoon en als muzikant geprezen.

Drummer Charlie Watts, die vanaf het eerste uur bij The Rolling Stones was, overleed in augustus 2021. Foto: BrunoPress

Eerbetoon als opening concert

Nog geen maand na het overlijden van Watts staat het eerste concert van The Rolling Stones alweer op het programma. Al snel wordt duidelijk dat de mannen de shows niet nogmaals gaan uitstellen. Jordan, die eerder al samenwerkte met Richards, is vanaf dat moment de vaste drummer van de band bij liveoptredens.

Jagger zegt zich gesterkt te voelen in de beslissing om door te gaan dankzij de woorden die Watts uitsprak voor zijn overlijden. "We hadden alles al een jaar uitgesteld en Charlie zei tegen me: 'Je moet het doen.' Die hele crew heeft een jaar zonder werk gezeten, dat moeten we ze niet weer aandoen."

Natuurlijk staat de band tijdens zijn concerten uitgebreid stil bij het overlijden van hun collega. De shows van zowel de No Filter Tour als de Sixty Tour worden geopend met een video-eerbetoon aan de drummer, waarin hoogtepunten uit zijn carrière en leven te zien zijn.

Jagger spreekt het publiek toe na de eerste Stones-show na het overlijden van Watts: "Het is heel emotioneel voor ons om de beelden van Charlie op het scherm te zien. Dit is de eerste tour die we ooit zonder hem hebben gedaan. Jullie reacties hebben ons geraakt en ik wil jullie bedanken voor jullie waardering. We missen Charlie heel erg, op het podium en ernaast. We dragen deze tour aan hem op. Op jou, Charlie!"

Wie is de nieuwe drummer Steve Jordan? Jordan (65) werkt al 35 jaar af en aan met Keith Richards aan projecten buiten The Rolling Stones.

Hij nam ook muziek op met artiesten als Bob Dylan, Stevie Nicks en Kelly Clarkson.

Ook John Mayer is een van zijn vaste samenwerkingspartners. Zo maakt Jordan deel uit van het John Mayer Trio.

"Als mijn vrienden vragen hoe het is om met The Rolling Stones te spelen, dan zeg ik dat het voelt alsof je aan de buitenkant van een raket wordt gebonden die recht omhooggaat", zei Jordan eerder over zijn concerten met The Stones. "Het is een bizarre ervaring."

Nieuwe muziek met Watts

Enkele maanden na het overlijden van Watts maken de andere bandleden bekend dat er nog een album aankomt waar de drummer aan heeft meegewerkt. "Laat ik het zo zeggen: jullie hebben nog niet het laatste van Charlie Watts gehoord", zegt Richards hierover.

De opnames van de plaat lopen vertraging op door de coronacrisis. Wanneer het album verschijnt, is nog niet bekend.

Volgens Jagger zullen The Rolling Stones nooit meer dezelfde band worden zonder hun vaste drummer. "Als je iemand verliest, blijf je nooit dezelfde band. Maar het is ons eerder gelukt in aangepaste vorm terug te komen."