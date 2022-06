De Grammy Awards hebben de grootste veranderingen in 28 jaar tijd aangekondigd. Er worden vijf categorieën aan de ceremonie toegevoegd en enkele regels worden aangepast. Dit gebeurt naar aanleiding van felle kritiek van muzikanten.

Zo voegt de Recording Academy, zoals de organisatie achter de Grammy's heet, een categorie voor het beste nummer over een sociale verandering toe. De teksten van de genomineerde nummers in deze categorie moeten over sociale problemen gaan en voor wederzijds begrip, respect en empathie zorgen. De prijs wordt niet ieder jaar uitgereikt en er zal door een speciaal comité over worden gestemd.

Ook wordt er een categorie toegevoegd voor schrijvers die zelf niet zingen of produceren. De genomineerden in deze categorie moeten minstens vijf nummers hebben geschreven en mogen alleen als schrijver of medeschrijver in de credits staan. Artiesten als Billie Eilish en Ed Sheeran, die zelf schrijven, produceren en zingen, maken dus geen kans op deze prijs.

De andere prijzen zijn voor onder andere het beste spokenwordalbum en soundtracks voor spellen en andere interactieve media.

De veranderingen hebben jarenlang geduurd, schrijft Billboard, maar komen op een moment dat de Grammy Awards regelmatig onder vuur liggen. Diverse muzikanten, zoals Drake, hebben gezegd dat ze niet meer genomineerd willen worden omdat de Grammy's niet divers genoeg zijn.

Ook daar is op een manier gehoor aan gegeven: een van de nieuwe prijzen gaat naar het beste americananummer. Die muziekstijl vloeit voort uit country, folk, bluegrass, blues en r&b. Verder is er een limiet aan het aantal nummers dat één artiest mag aandragen voor nominatie en is gekeken naar het stemproces. Of de veranderingen voldoende zijn voor critici, moet nog blijken.