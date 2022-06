Het nieuwe album dat Johnny Depp en Jeff Beck gezamenlijk hebben gemaakt, heet 18 en zal op 15 juli uitkomen. Dat hebben de acteur en gitarist donderdag bekendgemaakt. Ook brachten ze de eerste single van het album uit.

"Toen Johnny en ik samen begonnen te spelen, wakkerde het echt onze jeugdige geest en creativiteit aan. We maakten grapjes over hoe we ons weer achttien voelden, dus dat is dan de albumtitel geworden", zei Beck in een verklaring.

De eerste single van 18 heet This is a Song for Miss Hedy Lamarr en is geschreven door Depp. "Ik werd erdoor weggeblazen", zei Beck.

Depp noemt de samenwerking met Beck "een enorme eer". Het duo heeft naar eigen zeggen drie jaar aan het album gewerkt.

De acteur dook vorige maand onaangekondigd bij enkele optredens van Beck in het Verenigd Koninkrijk op. De twee speelden enkele covers van John Lennon, Marvin Gaye en Jimi Hendrix.

Depp miste uitspraak in smaadzaak door optredens

De verrassingsoptredens waren extra opmerkelijk omdat ze plaatsvonden tijdens de veelbesproken smaadzaak die Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard had aangespannen. Door de optredens met Beck miste Depp begin deze maand de uitspraak van de rechter in de Verenigde Staten.

Depp kreeg gelijk in de zaak en ontvangt een schadevergoeding van 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) van Heard. De zaak draaide om een opiniestuk dat Heard had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel de naam van Depp daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat hij werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden.