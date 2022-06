Organisator Recording Academy heeft vijf nieuwe categorieën toegevoegd aan de Grammy Awards. Zo wordt er vanaf volgend jaar onder meer een prijs gegeven voor de beste muziek in een videogame. Ook wordt de beste songwriter van het jaar beloond met de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs.

Daarnaast worden er ook Grammy's uitgedeeld voor beste nummer in de categorie Alternative en Americana. Ook het beste spoken word-poëziealbum van het jaar krijgt in 2023 een Grammy.

Tot slot wordt er nog een extra prijs uitgereikt voor het beste nummer dat sociale verandering heeft teweeggebracht. Vereiste hiervoor is dat de songtekst gaat over een actueel sociaal probleem en in het teken staat van begrip, het stichten van vrede en empathie.

De Grammy's bestonden dit jaar uit 86 categorieën, verdeeld over verschillende muziekgenres. Grote winnaar was Jon Batiste. Hij won vijf prijzen, waaronder de Grammy voor album van het jaar. Silk Sonic, met Bruno Mars en Anderson .Paak, wist vier nominaties te verzilveren.