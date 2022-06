Een uitgelaten publiek stort zich weer volop op de festivalzomer, na twee jaar met nauwelijks evenementen. Maar festivalorganisatoren en bedrijven die er diensten leveren, komen amper aan genoeg personeel. Het is "flink aanpoten" voor de festivalsector, waar na het wegtrekken van veel personeel door de coronacrisis veel flexibiliteit nodig is.

Twee jaar lang kon er amper geld worden verdiend op festivals, die door de coronacrisis grotendeels geannuleerd werden. Vandaar dat veel werknemers in de sector besloten om het roer om te gooien. Nu de festivals er weer volop zijn, hebben organisatoren, cateringbedrijven en leveranciers van bijvoorbeeld licht en geluid hier flink last van.

Bente Bollmann, woordvoerder van festival- en concertorganisator MOJO, laat weten dat het personeelstekort dit jaar "een belangrijk thema" is voor de festivalindustrie. "In onze branche werken veel zzp'ers en die hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen ander werk moeten zoeken omdat er geen festivals waren. Zij hebben nu een andere baan en dat merken wij", zegt Bollmann. "De technici zijn voor een groot deel richting de bouw en installatietechniek vertrokken."

Om mensen te werven, heeft de branche een speciale website opgezet. Daarop worden vacatures voor bijbanen, flexbanen en vaste functies gedeeld. Bollmann merkt dat er "best veel animo" is voor werken op een festival, maar dat het toch een punt van zorg blijft. "Het gaat inmiddels de goede kant op", aldus Bollmann. "Het helpt dat er weer echt festivals zijn, waardoor het werken bij een dergelijk evenement weer on top of mind is bij mensen."

We vieren onze uitgestelde bruiloften

Ook festivaldirecteuren merken dat leveranciers kampen met een personeelstekort. Siart Smit, festivaldirecteur van Oerol, ziet vooral problemen met het transport. "Dat materiaal bijvoorbeeld later aankomt, omdat er geen chauffeur is." Volgens Smit vraagt dat om enige creativiteit van alle partijen. "En dat lukt, maar flexibiliteit is nodig."

Niet alleen festivals hebben last van de drukte, ook de bedrijven die met de evenementen samenwerken. Cateringbedrijf Holland Promotion Group, dat regelmatig samenwerkt met festivals door heel Nederland, zegt het "enorm" druk te hebben. "Het is gekkenhuis", aldus een woordvoerder.

"Twee jaar lang kon er niets gevierd worden, geen bruiloften, geen feesten, geen festivals. Nu haalt iedereen alles in één keer in." Inmiddels moet de cateraar ook vaak nee verkopen aan potentiële klanten. "Als ik nog vijf extra wagens had gehad om mee te vervoeren, had ik ze allemaal kunnen vullen." Van een personeelstekort heeft het bedrijf echter geen last. "Dat gaat allemaal goed, maar het is wel aanpoten."

Nee verkopen

HD Rent, verhuurder van licht- en geluidsapparatuur, ervaart wel een personeelstekort. "Je merkt dat er een hoop personeel uit de markt is. En dat komt op allerlei plekken naar voren. In het magazijn zijn minder mensen, dus kun je minder verhuren. Leveranciers van apparatuur hebben grote problemen. En freelancers hebben in de coronacrisis eieren voor hun geld gekozen en zijn wat anders gaan doen", zegt een woordvoerder.

Het bedrijf heeft net een aanvraag gekregen voor Rotterdam Ahoy. "Ik weet nog niet hoe ik dat moet vullen." Wel is het bedrijf noodgedwongen selectiever geworden in het aannemen van klussen van formaat. "We moeten vaker nee verkopen dan voorheen, maar wat we aannemen, maken we ook waar."

Ook bij Pieter Smit, het grootste vervoer-verhuurbedrijf van Europa voor de entertainmentsector, wordt er vaker nee verkocht. "We krijgen nu nog aanvragen voor festivals in juni en juli", aldus een zegsman. De capaciteit van het bedrijf is daar momenteel niet toereikend voor. "We hebben al geïnvesteerd in extra materiaal, maar nieuwe trailers zijn soms te laat aanwezig." Daarnaast moeten die trailers ook bestuurd worden. "Wat chauffeurs betreft, is het nu echt kunst- en vliegwerk. We doen een beroep op iedereen, maar er zit ook een limiet op wat mensen kunnen."