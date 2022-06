Als het aan de openbaar aanklagers van New York ligt, gaat R. Kelly voor ruim 25 jaar de gevangenis in. De zanger werd vorig jaar schuldig bevonden aan het misbruik maken van minderjarige meisjes. Ook heeft hij ze illegaal naar verschillende staten in de VS gebracht. Op 29 juni krijgt de artiest te horen wat zijn straf daarvoor is.

Volgens de aanklagers maakte de 55-jarige Kelly misbruik van zijn positie als bekende zanger met de bijbehorende rijkdom, waardoor het voor hem makkelijk was om kwetsbare meisjes in te palmen en ze in zijn greep te houden. De slachtoffers werden zowel seksueel als mentaal misbruikt.

"De aangeklaagde persoon heeft decennialang misbruik gemaakt van zijn status, gevoed door narcisme. Deze meneer is ervan overtuigd dat de wereld niet zonder hem kan en dat deze minderjarige meisjes hem juist dankbaar moeten zijn voor de kans die hij ze gegeven heeft. R. Kelly is een gevaar voor de samenleving en dient zo lang mogelijk achter slot en grendel gezet te worden", aldus een woordvoerder van de openbaar aanklagers.

Volgens Jennifer Bonjean, een van Kelly's advocaten, "zou een celstraf van minder dan veertien jaar ook volstaan". Volgens haar spelen Kelly's verleden en persoonlijkheid hierin een grote rol. Wat zijn verleden en persoonlijkheid daarmee te maken hebben, wilde de advocaat niet toelichten.

Kelly zou nu al voornemens zijn in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar wacht het eindoordeel op 29 juni af voordat hij en zijn advocaten actie ondernemen. De zanger heeft tot op heden ontkend iets verkeerds gedaan te hebben.