Elton John geeft donderdagavond voor de allerlaatste keer een concert op Nederlandse bodem, als het 75-jarige muziekicoon als onderdeel van zijn afscheidstour in GelreDome in Arnhem staat. Terwijl hij de wereld rondreist om afscheid te nemen, zit zijn populariteit op de streamingdiensten de laatste tijd flink in de lift. Hij kan zo nog jaren door.

Hoewel John vandaag zijn laatste concert op Nederlandse bodem geeft, stopt de zanger voorlopig nog niet: de Farewell Yellow Brick Road Tour loopt nog tot ver in 2023. In het voorjaar volgt dan nog eens een Europees deel van de tour. Pas op 8 juli 2023 geeft John zijn allerlaatste concert, in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

De tour duurt niet alleen nog ruim een jaar, hij is ook al jaren bezig: John begint er namelijk al in 2018 aan. In totaal geeft John wereldwijd meer dan driehonderd concerten die door de coronapandemie en persoonlijke redenen verschillende delen van de tour worden uitgesteld en verplaatst.

Hoewel John zijn live-carrière dus al jaren aan het afsluiten is, komt er de laatste jaren een heel nieuw publiek bij. Dat komt door de in 2019 verschenen autobiografie Me en de film Rocketman gebaseerd op zijn leven. Maar John bereikt vooral een nieuwe generatie door zijn talloze samenwerkingen.

Optredens met Spice Girls en Eminem

John onderhoudt nauw contact met de popsterren van vandaag de dag en dat levert hem regelmatig flink wat aandacht en plekken in hitlijsten op. Dat is typisch voor de muzikant: zo doet hij in 1997 al een duet met de Spice Girls tijdens zijn An Audience With Elton John tv-special.

In 2001 baart hij opzien door met Eminem, de meest besproken artiest van dat moment, het podium op te gaan tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. De rapper is populair, maar ligt ook geregeld onder vuur wegens onder meer homofobe teksten. John besluit toch het podium te delen om samen de hit Stan ten gehore te brengen. Het gaat de geschiedenis in als een van de meest memorabele optredens uit de geschiedenis van de awardshow.

In 2003 weet John na jaren weer eens een grote hit te scoren, maar doet dat niet alleen. Samen met de dan zeer populaire Britse boyband Blue neemt hij zijn nummer Sorry Seems To Be The Hardest Word opnieuw op. Daarmee behaalt de zanger zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats in de hitlijsten.

249 Elton John zingt met de Spice Girls

Vriendschappen

Wie denkt dat John even de studio induikt of het podium opgaat met een jonge hippe artiest enkel om er zelf een hit aan over te houden, verkijkt zich op de zanger. De artiest staat erom bekend goede vriendschappen te onderhouden met de artiesten met wie hij samenwerkt. Zo heeft hij altijd goed contact gehouden met Eminem en hielp hij hem zelfs met het te boven komen van verslaving, iets waar John zelf ook niet onbekend mee is.

Ook met Lady Gaga is John door de jaren heen goed bevriend geraakt. De artiesten gingen al vroeg in Gaga's carrière voor het eerst samen het podium op en hun strijd tegen AIDS en voor gelijke rechten van de lhbtiq+-gemeenschap bracht hen dichter bij elkaar. Gaga is zelfs de peetmoeder van de kinderen van John.

Toch komt pas in 2020 hun eerste duet uit. Voor het album Chromatica van Lady Gaga zingen ze het nummer Sine From Above, dat ook in een parfumreclame wordt gebruikt.

254 Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Remix)

Lockdown Sessions en radioshow

Het nummer is onderdeel van een langere reeks samenwerkingen die John aangaat met eigentijdse artiesten in tijden van lockdown. Zo neemt hij ook nummers op met onder anderen zangeres Miley Cyrus en rapper Lil Nas X. De samenwerkingen worden gebundeld op het volgens critici niet erg samenhangende The Lockdown Sessions, maar het levert John wel meerdere streaminghits op.

Zijn duet Cold Heart met Dua Lipa (remix van Pnau) groeit zelfs uit tot een van de populairste nummers van het afgelopen jaar. Op Spotify is de plaat, die elementen bevat van Johns nummers Sacrifice, Rocketman, Kiss The Bride en Where's The Shoorah, inmiddels ruim 918 miljoen keer beluisterd. In zijn thuisland behaalt het nummer de eerste positie in de hitlijsten.

Als John niet nummers opneemt met de jonge generatie popsterren, spreekt hij wel met ze in zijn radioshow Rocket Hour op Apple Music. Naast interviews laat hij hier ook muziek van opkomende artiesten horen waar hij zelf fan van is. Zo was de Nederlandse zangeres Naaz tot haar eigen verbazing eens te horen in de show met haar single Mute Love.

John stopt dus, al duurt het nog even voor het echt zover is, maar als het aan de nieuwe generatie ligt zou hij er zo nog een paar honderd optredens aan vast kunnen plakken.