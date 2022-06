Dirigent Pieter Jan Leusink heeft zijn werk bij The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands per direct neergelegd. Leusink werd vorige week door het College voor de Rechten van de Mens schuldig geacht aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke muzikanten. Hij stelt daarna te zijn bedreigd.

De betrokken Stichting Klassieke Concerten Nederland (KCN) meldt dat Leusink stopt vanwege bedreigingen aan zijn adres en dat van zakelijke relaties. Er is volgens de stichting sprake van "recente bedreigingen, voortkomend uit controverses in het verleden".

"Pieter Jan Leusink wil niet dat deze controverses rond zijn persoon het functioneren van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands in de weg staan", zegt de organisatie verder. Op dit moment vinden volgens de KCN ook al afrondende gesprekken plaats met een "potentiële" vervanger voor Leusink.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde vorige week dat een dirigent zich in het verleden schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke musici. Volgens verschillende berichten gaat het om Leusink.

Hij zou hen een (solisten)rol hebben beloofd in het orkest, als ze bij hem thuis oefenden en overnachtten. Daar nam hij volgens de vrouwen het initiatief tot seksuele handelingen. Zij voelden zich verplicht tot seks uit angst dat de dirigent hun contract bij het muziekgezelschap zou beëindigen. Zodra ze stopten met het seksuele contact, werden ze direct of vlak erna niet meer ingehuurd.

KCN heeft geen onvrede bemerkt

De KCN heeft naar eigen zeggen in al 2018, na anonieme beschuldigingen, een extern bureau opdracht gegeven voor een anonieme enquête onder alle musici. "Van enige onvrede over de samenwerking met de dirigent, het management of de veiligheid van de werksfeer bleek toen niets."

Niettemin zijn de klachten over het "soms verre" verleden voor het huidige management aanleiding geweest verbeteringen binnen de organisatie door te voeren, zegt de stichting.

"Er is zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon aangesteld en er zijn gedragsprotocollen opgesteld. In 2019 is in een onderzoek van de Arbeidsinspectie vastgesteld dat bij Stichting KCN een veilige werkomgeving bestaat waarbinnen de gedragsprotocollen worden gevolgd."