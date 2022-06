Queen gaat dit najaar een nieuw nummer uitbrengen waarin zanger Freddie Mercury te horen is. Het nummer is jarenlang op de plank blijven liggen, totdat bandleden Roger Taylor en Brian May het onlangs weer tegenkwamen. Ze vertelden dit weekend op BBC Radio 2 over de vondst.

De drummer en gitarist van de Britse band kwamen het nummer bij toeval tegen toen ze hun archief doorspitten. De track stamt uit de periode dat het album The Miracle in 1989 werd opgenomen.

"We hebben een pareltje van Freddie gevonden dat we eigenlijk een beetje waren vergeten", aldus Taylor. "Maar het is prachtig, een ware vondst."

Volgens May was de parel van Mercury, die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids, "gewoon in het zicht verstopt. We hebben er meerdere keren naar gekeken, maar dachten dan: nee, dat kunnen we niet uitbrengen."

Het techniekteam van de band kon er echter wel iets mee, waardoor het nummer uiteindelijk toch in september kan worden uitgebracht. "Het was net als lapjes aan elkaar naaien", zegt de gitarist, die het nummer verder "prachtig en ontroerend" noemt.