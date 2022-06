Alec John Such, een van de oprichters en oud-bassist van de band Bon Jovi, is op zeventigjarige leeftijd overleden. Zijn oud-bandleden deelden het nieuws zondag op Twitter. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

"Ons hart is gebroken door het nieuws van het overlijden van onze goede vriend Alec John Such", laat de Amerikaanse rockgroep weten. "Alec had een hele belangrijke rol in het oprichten van de band. Om heel eerlijk te zijn hebben we elkaar door hem gevonden."

Such zat van 1983 tot en met 1994 in Bon Jovi en speelde mee op hits als Livin' on a prayer. In een interview met de krant Asbury Park Press zei hij in 2000 dat hij het te veel vond worden en dat hij zich "opgebrand" voelde. "Het voelde als werk en ik wilde niet werken. De reden dat ik ooit in een band wilde, was omdat ik niet wilde werken."

In 2018 keerde Such kort terug in de band, toen Bon Jovi werd toegevoegd aan de rock-'n-roll Hall of Fame.