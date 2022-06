Peter Gabriel brengt nog dit jaar nieuwe muziek uit. Dat heeft zijn drummer Manu Katché gezegd in een interview met L'Illustré. Het wordt het eerste album in twintig jaar tijd voor de 72-jarige artiest uit het Verenigd Koninkrijk.

Katché, met wie Gabriel al jaren werkt, vertelde dat de band momenteel de laatste hand legt aan het nieuwe album en dat ze in 2023 met de plaat willen gaan toeren.

Gabriel treedt solo op, maar richtte in 1967 ook mede de band Genesis op. In 1975 verliet hij de groep en nam Phil Collins zijn plaats als leadzanger over. De band scoorde met hits als Land of Confusion, Mama en I Can't Dance.

Vorige maand hintte Gabriel al op een aankomend album. Hij zei toen dat hij veel nummers heeft die hij probeerde af te krijgen. Een groot deel daarvan schreef hij tijdens de lockdown. "Ik heb genoeg nummers die ik leuk genoeg vind om een ​​plaat van te maken waar ik trots op ben", zei hij in 2020. Op de vraag of er binnenkort een album zou verschijnen, antwoordde hij: "Het hangt ervan af hoe je 'binnenkort' definieert, maar het antwoord is ja."