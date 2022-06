Mariah Carey wordt aangeklaagd voor plagiaat vanwege haar kersthit All I Want for Christmas Is You. Zanger Andy Stone beweert dat hij vijf jaar eerder een gelijknamig lied heeft uitgebracht, meldt TMZ.

Stone nam zijn lied in 1989 op onder de artiestennaam Vince Vance & The Valiants. Het nummer stond in de jaren negentig meermaals op de Billboard-lijst Hot Country Songs.

Carey bracht haar nummer in 1994 uit, bereikte in 26 landen de eerste plek op de hitlijst en verdient naar verluidt elk jaar nog heel veel geld met haar kerstnummer.

Stone beweert nu dat Carey de titel All I Want for Christmas Is You nooit had mogen gebruiken. Over het liedje zelf heeft Stone geen klacht ingediend. De twee nummers klinken qua geluid en melodie heel verschillend.