De concerten die de Ladies of Soul in september in de Ziggo Dome zouden geven, zijn geannuleerd. De groep laat in een verklaring weten dat de promotie van het evenement werd bemoeilijkt door het supermarktincident met Glennis Grace. Uiteindelijk werd besloten dat het niet mogelijk was om de show te geven die Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis graag hadden gewild.

De artiesten laten weten dat het een moeilijke keuze was om de shows van 23 en 24 september te annuleren. "De negatieve publiciteit rondom het incident waarbij Glennis betrokken is geraakt, terwijl de cultuursector nog aan het herstellen is, maakt de broodnodige promotie voor de concerten al ruim drie maanden moeilijk", leggen ze uit.

In de verklaring valt te lezen dat Grace vorige week heeft aangeboden om zich terug te trekken uit de formatie. Dat heeft de concerten echter niet kunnen redden. "Door alle ontwikkelingen en na intensief overleg met specialisten en adviseurs blijkt het niet haalbaar om op korte termijn de spectaculaire shows te produceren die jullie van ons gewend zijn."

De Ladies of Soul verzekeren dat dit niet het einde van de groep betekent. "We hopen beter dan ooit terug te komen met een fantastische nieuwe show." Eventim neemt contact op met mensen die in het bezit waren van kaarten voor de twee concerten.

Grace werd eind februari samen met haar vijftienjarige zoon en een derde persoon gearresteerd na een geweldsincident in de Amsterdamse supermarkt. De zangeres werd aangehouden, nadat ze verhaal was komen halen omdat haar zoon zou zijn aangevallen in de winkel. Hij had er een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace moet in oktober voor de rechter verschijnen.