De twee afscheidsconcerten van De Dijk op 1 en 2 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam zijn uitverkocht. De band heeft een extra concert op 3 oktober toegevoegd. De band maakte deze week bekend na 41 jaar te stoppen.

Het zijn niet de allerlaatste optredens van de band. De tournee die tot eind december is gepland zal worden afgemaakt, werd bij de bekendmaking van het einde van De Dijk al gezegd.

Huub van der Lubbe, de 69-jarige zanger van de band, vertelde in de Volkskrant dat het besluit om te stoppen al even geleden genomen was. De rest van de band wilde eigenlijk nog wel door, maar de zanger is toe aan andere dingen.

"Die zeggen: wat is er mis met gewoon blijven doen waar we goed in zijn? En dat snap ik. Eén kant van mij zegt ook dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee."

De kaartverkoop voor het derde concert is direct gestart.