Ellen ten Damme heeft opnieuw borstkanker. De zangeres annuleert daarom al haar optredens van de komende tijd.

"Helaas zijn we genoodzaakt om alle optredens van Ellen de komende tijd te annuleren", staat in een verklaring die vrijdag is gedeeld.

Het gaat in ieder geval om de periode van 5 juni tot en met 7 juli. Er wordt contact opgenomen met mensen die al een kaartje hadden voor een voorstelling in de betreffende periode.

De 54-jarige Ten Damme is al twee keer eerder getroffen door borstkanker. "Gelukkig kunnen er behandelingen plaatsvinden", staat verder in de verklaring. "Niettemin zal Ellen een tijdje rust moeten houden, zodat ze daarna weer met volle energie ertegenaan kan gaan! Daar hebben wij alle vertrouwen in."