Johnny Depp brengt in juli een album uit met gitarist Jeff Beck. De acteur trad in de afgelopen week al enkele keren op met de muzikant. Beck maakte het nieuws volgens Deadline donderdagavond bekend tijdens een show in het Verenigd Koninkrijk.

Verdere details over de plaat gaven de acteur en de gitarist niet. Eerder brachten Depp en Beck al een cover van John Lennons nummer Isolation uit. De Pirates of the Caribbean-acteur trad zondag en maandag ook op met de gitarist.

De 56-jarige Depp was woensdag niet aanwezig toen een rechtbankjury in de Verenigde Staten haar oordeel bekendmaakte in de smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Depp kreeg gelijk in die zaak en Heard moet hem een schadevergoeding van ruim 10 miljoen dollar (9,3 miljoen euro) betalen. De actrice had een tegeneis ingediend en krijgt 2 miljoen dollar van haar voormalig echtgenoot.

De zaak draaide om een opiniestuk dat Heard had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel de naam van Depp daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat Heard hem bedoelde. De acteur stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden.

Het is niet de eerste keer dat Depp muziek uitbrengt. Hij was voor zijn doorbraak als acteur al actief als gitarist en werkte met vele muzikanten samen. In 2015 vormde hij de groep Hollywood Vampires met Alice Cooper en Joe Perry. Ze brachten hetzelfde jaar een album uit. In 2019 volgde een tweede plaat.