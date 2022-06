Livestreams waren bijna twee jaar lang zo'n beetje de enige manier voor artiesten om voor hun fans op te treden. Nu alle evenementen met publiek weer mogen, leek de nood voor livestreams niet meer zo hoog. Toch zien Videoland en platform HYMN er toekomst in: ze komen met een livestream van een concert van Guus Meeuwis en met een online concertfilm van Armin van Buuren.

Iedereen kwam noodgedwongen thuis te zitten, maar de behoefte aan culturele evenementen bleef. De oplossing: vanaf je eigen bank kon je bij concerten zijn. Davina Michelle trad op in een leeg Ahoy, wereldsterren als Dua Lipa, Billie Eilish en Kylie Minogue gaven volledige online concerten en ook zalen als het Concertgebouw kwamen met een online programma.

Guus Meeuwis zette de band The Streamers op met vele bekende Nederlandse artiesten. Met hen gaf hij op bijzondere locaties concerten waar geen live publiek bij aanwezig was, maar wel een groot publiek vanuit huis mee kon kijken. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, gaan The Streamers voor het eerst voor een live publiek optreden.

Meer dan een live concert

De verwachting was misschien dat de streaming-initiatieven begraven zouden worden zodra de concertzalen weer volstroomden, maar dat geldt niet voor het in coronatijd opgezette platform HYMN. Zij maakten in tijden van lockdowns een show met Davina Michelle en presenteren op 30 juni de concertfilm Armin van Buuren: This Is Me.

Thomas de Vrij van HYMN benadrukt dat een concertfilm een heel andere beleving geeft dan een fysiek evenement. "Het zal elkaar nooit vervangen. Maar met een concertfilm krijg je meer kans voor diepgang en het vertellen van een verhaal dan enkel met een live concert." Het project van HYMN en Van Buuren (tickets à 11 euro) is een mix van een concertregistratie van zijn optredens in de Ziggo Dome van de komende dagen en documentaire-achtige delen waarin Van Buuren en zijn familie aan het woord komen.

De Vrij legt uit dat het idee van HYMN ontstond door de beperkingen van de coronacrisis, maar dat het nu niet overbodig is geworden. "De pandemie heeft ons doen inzien hoe we de beleving naar een ander niveau kunnen tillen en daar is een nieuw format uit komen rollen. We hebben de ruimte en tijd gekregen dat te ontwikkelen. Met Davina deden we dat middenin coronatijd zonder publiek en nu laten we zien wat het toevoegt met een productie vanuit een uitverkochte Ziggo Dome."

Hij denkt ook dat het een praktische uitkomst is voor fans van Van Buuren over de hele wereld, die niet allemaal naar Amsterdam kunnen afreizen, maar toch mee kunnen kijken naar de eenmalige concertreeks in de Ziggo Dome.

De Vrij zegt dat de aanvragen van internationale artiesten binnenstromen. "Ik denk dat veel artiesten in coronatijd zijn gaan nadenken waar ze voor staan. Ze zoeken een medium dat verder gaat dan alleen een fysieke show, waarmee ze hun verhaal kunnen vertellen en hun boodschap kunnen uitdragen."

HYMN maakt een concertfilm van de optredens van Armin van Buuren in de Ziggo Dome die donderdagavond begonnen. HYMN maakt een concertfilm van de optredens van Armin van Buuren in de Ziggo Dome die donderdagavond begonnen. Foto: BrunoPress

Met het gezin of groep vrienden voor de buis

Ook Videoland ziet een markt in het aanbieden van concerten waar je ook live bij aanwezig had kunnen zijn. Op 11 juni laten ze het volledige Groots Met een Zachte G-concert van Guus Meeuwis in het Philips Stadion live zien. Het concert zal niet terug te kijken zijn, maar is enkel op dat moment live te aanschouwen.

Videoland stelt dat het live kijken van concerten op televisie er altijd is geweest, ook voor de coronapandemie. "Door corona was dat tijdelijk even de enige optie. Wij willen deze mogelijkheid nu graag blijven aanbieden aan onze abonnees", aldus een woordvoerder van Videoland. "Wij geloven dat een live concert of evenement thuis of waar je ook wilt kijken altijd een mooie ervaring is."

Het publiek dat ze hierbij voor ogen hebben, is niet alleen de persoon die geen kaartje voor het concert wist te bemachtigen of om een andere reden er niet live bij aanwezig kon zijn. Ze hopen dat mensen met het gezin of een groep vrienden voor de buis gaan zitten om live optredens te bekijken.

Welke concerten er nog meer zullen volgen op Videoland na de live-uitzending van het concert van Meeuwis, kan Videoland nog niet zeggen. "Wij hebben zeker ambities en zijn in gesprek met verschillende partijen", aldus de woordvoerder. "Namen van concerten en evenementen zullen wij op een later moment bekendmaken."