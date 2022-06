Frontman Huub van de Lubbe kondigde woensdagochtend aan dat De Dijk er eind 2022 mee ophoudt. Een van de grootste bands uit de Nederlandse popgeschiedenis heeft natuurlijk ook heel wat tributeacts die zijn nummers coveren. Gaan zij er wel mee door?

"Het is ontzettend jammer", reageert zanger Peter Vosters van tributeband Zoden Aan De Dijk. Als een verrassing kwam het nieuws dat Van Der Lubbe ermee ophoudt echter niet. "Als je zijn boek hebt gelezen, verwacht je het al een beetje. Maar het is zonder meer jammer, zeker ook voor de andere bandleden", verwijst Vosters naar de verklaring van Van der Lubbe dat zijn bandmaten eigenlijk nog helemaal niet wilden stoppen.

"De jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan", vertelt Van der Lubbe in een interview met de Volkskrant. "Die zeggen: wat is er mis met gewoon blijven doen waar we goed in zijn? En dat snap ik. Eén kant van mij zegt ook dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee."

De zanger zegt te zijn uitgekeken op het leven met De Dijk, omdat het geen verrassingen meer biedt. Hij wil kijken of er nog "artistieke verrassingen" in hem zitten.

Misschien wel drukker

Vosters is nog lang niet klaar met de muziek van De Dijk. "Zolang we er plezier in hebben, willen wij gewoon doorgaan. Ik denk dat we het misschien wel wat drukker gaan krijgen als mensen De Dijk niet meer live aan het werk kunnen zien", voorspelt hij.

Het repertoire dat Zoden Aan De Dijk onder de knie heeft, bestaat uit zo'n 35 nummers van hun favoriete band. Dat er geen nieuw materiaal meer bij komt als De Dijk aan het einde van het jaar stopt, ziet Vosters niet als een probleem.

"We richten ons vooral op het wat oudere werk. De nieuwe nummers luisteren we wel. Als daar wat leuks met veel blaaswerk tussen zit, pakken we er daar wel eens eentje van mee. Maar het is niet zo dat we iedere week nieuw werk zitten in te studeren. En het spelen van de klassiekers gaat na vijftien jaar nog steeds niet vervelen."

Niet verzanden in rijmelarij

Wat de muziek van De Dijk voor Vosters zo bijzonder maakt, zijn vooral de teksten. "Het is geen rijmelarij", zegt hij. "Daar verzanden Nederlandstalige bands toch wel snel in, maar De Dijk niet."

Wat het voor hen als tributeband zo leuk houdt, is dat de muziek uitdagend is voor de bandleden. "Het is geen simpele popmuziek. Als we dat zouden spelen, hadden we al niet meer bestaan. De Dijk daagt ons uit, omdat we de meesters zo goed mogelijk na willen doen. Maar geen uitvoering van hen is ooit hetzelfde."

Op de vraag of Vosters zelf nog naar een van de afscheidsconcerten van zijn voorbeelden gaat kijken, antwoordt hij volmondig ja. "Daar gaan we zeker een teamuitje van maken. Het zal best een beladen avond worden, want we zijn al vijftien jaar intensief met hun muziek bezig. Het is toch het einde van een tijdperk."