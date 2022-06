Kate Bush had toen ze Running Up That Hill in 1985 uitbracht niet kunnen vermoeden dat het nummer 37 jaar later een compleet nieuw publiek zou bereiken. Het nummer heeft een prominente plek in het nieuwe seizoen van de mateloos populaire Netflix-serie Stranger Things en schiet daardoor weer omhoog in de hitlijsten.

Fans van Stranger Things hebben drie jaar moeten wachten op de terugkeer van de sciencefiction- horrorserie die zich afspeelt in de jaren tachtig. Het vierde seizoen wordt in twee delen gepresenteerd; de eerste reeks afleveringen ging afgelopen vrijdag in première. De serie stond in Nederland direct op de eerste plaats van de lijst met de meest bekeken titels van Netflix.

Dat de fans direct aan het bingewatchen zijn geslagen, blijkt wel uit het feit dat Running Up That Hill van Bush sinds het weekend ineens massaal wordt gestreamd en gedownload. De plaat staat momenteel op nummer één in de iTunes-hitlijst van de Verenigde Staten en ook op Spotify is het nummer aan een opmars bezig.

Op de wereldwijde hitlijst van de streamingdienst staat het nummer op de vierde plaats, met ruim vijf miljoen streams per dag. In de Verenigde Staten staat het nummer momenteel op de tweede plek, in Nederland op 21 en in het Verenigd Koninkrijk, waar Bush vandaan komt, is de eerste plek al bereikt. Zulke hoge posities zijn hoogst uitzonderlijk voor nummers die niet onlangs zijn verschenen.

Running Up That Hill was Bush' eerste hit in VS

Bush bracht het nummer in 1985 uit als de eerste single van haar album Hounds Of Love. De release ging echter gepaard met discussie met haar platenmaatschappij. De zangeres noemde het nummer, waarin ze bezingt hoe ze de plek van haar partner in wil nemen om elkaar beter te kunnen begrijpen, in eerste instantie A Deal With God.

De platenmaatschappij durfde dit niet aan, omdat het dan misschien niet gedraaid zou worden in destijds nog conservatief christelijke landen. De titel werd veranderd naar Running Up That Hill, maar Bush kreeg het toch voor elkaar dat het nummer op de achterkant van het album Running Up That Hill (A Deal With God) heet.

Het nummer werd een van de grootste hits uit de carrière van Bush. In Nederland bereikte het nummer de top tien van de hitlijsten en in het Verenigd Koninkrijk de top drie. Het was tevens haar eerste echte hit in de Verenigde Staten, waar het de top dertig bereikte. In 2012 nam de zangeres een remix van het nummer op die werd gebruikt tijdens de eindceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

Nieuw leven door Stranger Things

Running Up That Hill wordt nu dus weer een nieuw leven ingeblazen door het nieuwe seizoen van Stranger Things. Het nummer komt al even voor in de eerste aflevering als personage Max (gespeeld door Sadie Sink) het op haar walkman luistert. In de vierde aflevering speelt het nummer een sleutelrol in een scène waarin Max moet worden ontwaakt, omdat ze in levensgevaar is. Haar vrienden proberen dat door haar lievelingslied - Running Up That Hill - af te spelen.

Stranger Things staat erom bekend de cultuur van de jaren tachtig terug te brengen, door middel van de kledingstijl en de muziek, en met spel- en filmreferenties. Het is niet de eerste keer dat een nummer uit die tijd een nieuw leven krijgt dankzij de serie. In het eerste seizoen was er al een prominente rol weggelegd voor Should I Stay Or Should I Go van The Clash en Limahls The NeverEnding Story beleefde een nieuwe golf van populariteit doordat twee Stranger Things-personages het nummer in het derde seizoen ten gehore brengen.