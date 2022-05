Van de misbruikzaken die tegen Marilyn Manson zijn aangespannen, is er een geseponeerd. De rechter in Los Angeles oordeelde volgens muziekblad Rolling Stone dat de termijn voor het vermeende vergrijp van de Amerikaanse shockrocker is verjaard.

Ashley Walters, een voormalige assistent van Manson, had een civiele aanklacht ingediend wegens onder meer aanranding en mishandeling. Walters, die in 2010 voor de artiest werkte, zegt in dat jaar meerdere keren door hem te zijn belaagd. Manson zou haar daarnaast hebben 'aangeboden' aan vrienden.

Walters stapte naar de rechter, omdat ze voldoende moed had verzameld nadat ze had gehoord over vrouwen die soortgelijke ervaringen met Manson hadden. De rechter oordeelde echter dat ze binnen twee jaar actie had moeten ondernemen. "De eiser heeft te weinig feiten aangevoerd en kwam daar te laat mee om deze aan een rechter voor te leggen", reageerde hij.

De 53-jarige zanger hoeft zich over deze aanklacht dus geen zorgen meer te maken, maar er lopen nog meerdere zaken tegen hem. Manson weerspreekt alle beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ook klaagde hij zijn ex Evan Rachel Wood aan wegens smaad in haar documentaire over zijn vermeende misbruik.

Manson, die in het echt Brian Hugh Warner heet, is sinds 2021 door meerdere vrouwen aangeklaagd voor onder meer mishandeling en verkrachting. In de tweedelige documentaire Phoenix Rising, die via HBO Max te zien is, vertellen meerdere vrouwen over hun ervaringen met Manson.