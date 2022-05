Het optreden van Charli XCX in TivoliVredenburg in Utrecht gaat zaterdag niet door. De Britse zangeres is haar stem kwijt en moet van haar dokters rust houden, laat ze vrijdag in een verklaring weten. Vanwege haar stemproblemen heeft ze ook haar optreden van vrijdagavond in Brussel moeten afzeggen.

"Ik ben mijn stem volledig kwijt", schrijft de 29-jarige artieste. Ze heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om haar stem terug te krijgen, maar dat liep op niets uit.

"Ik zou willen dat er een manier was om toch voor jullie op te treden, maar zingen is nu onmogelijk", meent de zangeres.

Charlotte Aitchison, zoals ze echt heet, zegt dat het haar spijt dat ze de fans moet teleurstellen. "Ik hou jullie op de hoogte van mijn vooruitgang en hopelijk kom ik, met rust en de juiste medicatie, helemaal fit terug."