Justin Timberlake heeft de rechten van zijn muziekcatalogus verkocht aan het bedrijf Hipgnosis Song Management. Hoeveel geld de artiest hiervoor heeft gekregen, is niet bekend. Volgens The Wall Street Journal werd de catalogus voorafgaand aan de deal ingeschat op zo'n 100 miljoen euro.

De catalogus bestaat uit zo'n tweehonderd nummers die Timberlake heeft geschreven gedurende zijn carrière; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten.

"Ik ben blij om deze samenwerking aan te gaan. De eigenaar van Hipgnosis is iemand die artiesten waardeert en zich altijd hard heeft gemaakt voor songwriters", laat de tienvoudig Grammy-winnaar weten. "Ik pas helemaal in dat denkbeeld en kijk er dan ook naar uit om aan het volgende hoofdstuk in mijn leven te beginnen."

Het verkopen van een muziekcatalogus is momenteel vrij populair onder artiesten, al is Timberlake op 41-jarige leeftijd een stuk jonger dan zijn verkopende collega's.

Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Sting en Stevie Nicks verkochten hun catalogus ook, vooral om daarmee de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen veilig te kunnen stellen.