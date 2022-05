De releasedatum van het debuutalbum van Rolf Sanchez werd een paar keer uitgesteld, maar vrijdag is het eindelijk zover en is Mi Viaje te beluisteren. In gesprek met NU.nl legt de zanger uit wat volgens hem het geheim achter Spaanstalige hits is.

Op het nieuwe album staan twee Spaans-Nederlandse nummers en een volledig Nederlandstalig liedje. Toch hoopt de zanger binnenkort ook weer internationaal succes te boeken.

"Mijn eerste nummer 1-hit in de VS was in het genre bachata. Het dertiende nummer op het album is bewust een liedje in dat genre. Mijn ambitie is namelijk nog steeds om terug naar Latijns-Amerika te gaan en het daar weer te proberen." Toch is hij momenteel erg dankbaar voor zijn succes in Nederland, waar zijn basis ligt.

Het geheim van een Spaanstalige hit in Nederland zit 'm volgens Sanchez in herkenbare Spaanse woorden. "Woorden die ook voor mensen die geen Spaans spreken makkelijk mee te zingen zijn. Denk aan Despacito of 'la mano arriba' in Danza Kuduro. Eerlijk gezegd let ik daar zelf ook wel op. Een liedje op m'n album heet Loco, want de meeste Nederlanders weten wel wat dat betekent."

'Een eerbetoon aan mijn vader'

Vorig jaar kondigde de zanger zijn album al aan, maar de releasedatum werd een paar keer opgeschoven. "Elke keer dacht ik dat het album af was, dus ik bleef zeggen dat het album eraan kwam. Maar toen ik het album luisterde, miste ik nog een liedje. Omdat het mijn debuutalbum is, wil ik wel dat mensen weten wie ik ben en waar ik vandaan kom, zowel muzikaal als privé."

Dus schreef hij het nummer Wat is geweest voor zijn vader. "Een eerbetoon aan iemand die altijd achter me heeft gestaan, in goede en slechte tijden. Hij gaf altijd het zetje in m'n rug waardoor ik doorging."

De zanger twijfelde namelijk weleens of dit vak voor hem was weggelegd. "Toen ik nog in Miami woonde en nog geen succes had in de VS, belde ik mijn vader een keer op. Ik vertelde hem dat ik dacht dat dit toch niets voor mij was. Hij pakte toen het vliegtuig om face to face tegen mij te zeggen: 'Ga door, want ooit lach jij heel breed'. En ik lach altijd al heel breed", zegt Sanchez grappend. "Die zin ben ik nooit vergeten en heb ik verwerkt in de song."

Zijn familie is heel belangrijk voor de zanger. "M'n broertje is m'n tourmanager en mijn vader is er altijd bij voor het geval er iets gebeurt. M'n moeder is m'n grootste fan, ze filmt ieder optreden en zet alles op Facebook. Soms moet ik zeggen: 'Mama, haal die er even af, want dat stukje ging fout'." Daarnaast helpt zijn moeder met de financiën. "Eigenlijk is het een soort familiebedrijf."

Muziek die geschikt is voor TikTok-dansjes

Omdat er niet opgetreden mocht worden in de coronatijd, besloot Sanchez in te spelen op het succes van het megapopulaire platform TikTok. "In die periode wilde ik alleen maar muziek maken waar ik een TikTok-dansje op kan doen."

Nu is de zanger daar iets minder mee bezig. "Maar natuurlijk maak ik vooral dansmuziek, dus als er een leuk dansje bij een nummer past, dan is dat alleen maar mooi meegenomen."

Samenwerking met Ronnie Flex

Er staan twee samenwerkingen op het album: Mañana met Bilal Wahib en Increíble met Kris Kross Amsterdam. Sanchez' verlanglijstje met andere artiesten met wie hij nog wil samenwerken is lang. "Ronnie Flex vind ik een van de vetste artiesten van Nederland. Ik heb hem gesproken en weet dat hij ook heel graag wil samenwerken, dus hopelijk gaat dat binnenkort gebeuren."

Bij De Vrienden van Amstel LIVE heeft Sanchez een duet gezongen met Davina Michelle. "Jezus man, een nummer samen zou vet zijn. Een soort powerballad in het Spaans en Engels. Daarnaast lijkt een samenwerking met Danny Vera me heel vet."

"En o ja, verder ben ik erg goed bevriend met Kraantje Pappie, hij is een van mijn beste vrienden geworden. Deze man staat al tien jaar aan de top van ons vakgebied, ik bewonder zijn talent en drive. Ik denk dat er iets magisch uit kan komen als wij in de studio duiken."