Justin Bieber geeft een extra show in de Ziggo Dome. Na de shows op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2023 in de Amsterdamse concertzaal is er ook een concert op woensdag 11 januari aangekondigd.

De kaartverkoop voor de extra show gaat op 27 mei om 9.00 uur van start. De eerste twee concerten waren binnen enkele minuten uitverkocht.

Het extra concert is onderdeel van de Justice World Tour. Daarin geeft de 28-jarige zanger tussen mei dit jaar en maart volgend jaar meer dan 125 shows op vijf continenten. De tournee is vernoemd naar het recentste album van de zanger, Justice, dat in maart vorig jaar uitkwam.

Justin Bieber brak zo'n vijftien jaar geleden na een filmpje op YouTube door met zijn eerste hit One Time. Later scoorde de Canadese zanger hits met nummers als Baby, Lonely en Love Yourself. Onlangs won hij bij de MTV Video Music Awards de prijs voor artiest van het jaar.