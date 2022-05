Bruce Springsteen en The E Street Band keren terug naar de concertpodia en komen voor een Europese stadiontour ook naar Nederland. Springsteen staat donderdag 25 mei 2023 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en op zondag 11 juni Megaland Landgraaf.

Het Europese deel van de tournee wordt vanaf februari voorafgegaan door een aantal concerten in Amerika. Na het afsluiten van het Europese deel begint een tweede deel in de Verenigde Staten in augustus.



"Na zes jaar kan ik niet wachten om volgend jaar onze fantastische en loyale fans weer te zien. En ik kijk ernaar uit om weer het podium te delen met de legendarische E Street Band", laat Springsteen weten.

De geplande Europese concerten beginnen op 28 april volgend jaar in Barcelona.

Deze tour markeert de eerste liveconcerten van Springsteen en zijn E Street Band sinds The River Tour in 2016 en begin 2017.



Het laatste optreden van de band was in het programma 'Saturday Night Live', waar zij in december 2020 twee nummers van het recentste studioalbum Letter To You speelden.

De kaartverkoop van beide Nederlandse concerten start op woensdag 1 juni om 10.00 uur.