De blauwe gitaar waar Nirvana-frontman Kurt Cobain op speelde in de videoclip van wereldhit Smells Like Teen Spirit uit 1991 is zondag geveild voor vijf miljoen dollar (ruim 4,7 miljoen euro). De opbrengst gaat voor een deel naar een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Vooraf werd verwacht dat de blauwe Fender Mustang een bedrag van zo'n 800.000 dollar op zou brengen. Een ander item van Cobain, zijn Dodge Dart uit 1965, bracht 375.000 dollar op. Dat meldt Julien's Auction, dat de veiling verzorgde.

Op de veiling werden ook talloze items van andere beroemdheden verkocht. Een akoestische gitaar van countryzanger Johnny Cash ging voor 437.500 dollar naar de hoogste bieder. Niet eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een gitaar van Cash, meldt het veilinghuis.

Ook enkele spullen van Madonna gingen onder de hamer. Zo bracht de op Marylin Monroe geïnspireerde jurk uit de videoclip van Material Girl 287.500 dollar op en werd een zwarte zijden jurk die ze in een video op Instagram droeg, geveild voor 21.875 dollar. De door Bruce Springsteen handgeschreven songtekst van Born to Run bracht 44.800 dollar op.

In totaal gingen er dertienhonderd items onder de hamer. De driedaagse Music Icons Auction Event, gehouden in Hard Rock Cafe New York, bracht in totaal bijna 15 miljoen dollar op.