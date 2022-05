Doja Cats keel is kort nadat ze een operatie had ondergaan om haar amandelen te verwijderen nog opgezwollen. Daarom moet de zangeres haar optredens op zomerfestivals en haar tournee met zanger The Weeknd afzeggen, meldt ze op Twitter.

"Ik voel me hier heel slecht over, maar ik kijk ernaar uit om na mijn herstel weer muziek te gaan maken", schreef Doja Cat. De zangeres had geen optredens in Nederland gepland in de zomermaanden.

Doja Cat zou eind juli wel de hoofdact zijn op het Amerikaanse festival Lollapalooza. Het festival schreef in een reactie "bedroefd" te zijn over het nieuws en wenste de zangeres een spoedig herstel toe.

Een dag eerder had de zangeres al laten weten dat ze last had van haar keelamandelen. De Amerikaanse zei dat er een abces in haar linkeramandel zat en dat ze daarom onder het mes moest.