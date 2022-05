De Oekraïense Songfestival-winnaar Kalush Orchestra treedt 27 augustus op in Nederland. De groep is vrijdag toegevoegd aan de line-up van het Hullabaloo Festival in Groningen. De Noorse dj en producer Kygo is aangekondigd als headliner van het eendaagse evenement.

"Wij zijn supertrots dat we weer een mooie line-up met nationale en internationale artiesten hebben kunnen samenstellen", zegt organisator Mitchel Bovenlander van het eendaagse festival in het Stadspark Groningen.

"Kygo is een act van wereldformaat en gezien het feit dat hij selectief zijn optredens kiest, is het extra speciaal hem op Hullabaloo te mogen verwelkomen."

Andere artiesten die hun opwachting maken op het festival zijn onder meer Danny Vera, Kraantje Pappie, MEAU, Racoon, Antoon, Bilal Wahib en Froukje.