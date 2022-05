Het concert dat The Killers op 4 juli zouden geven in Ziggo Dome in Amsterdam wordt verplaatst. Concertorganisator MOJO laat vrijdag weten dat het optreden wegens "routetechnische" problemen is verzet naar 16 juli.

Het concert van de Amerikaanse rockband zou oorspronkelijk plaatsvinden op 6 juli 2020.

MOJO laat weten dat kaarten met zowel de datum in 2020 als die van 6 juli 2022 geldig blijven voor het concert op de nieuwe datum. Ook zijn er nog kaarten te koop voor het concert op 16 juli.

The Killers braken in 2004 door met nummers als Mr. Brightside en Somebody Told Me. De band bracht tien albums uit, waarvan twee in de afgelopen twee jaar: Imploding the Mirage (2020) en Pressure Machine (2021).