S10 is in de week na het Eurovisie Songfestival alsnog op de eerste plaats van de Nederlandse Top 40 terechtgekomen met haar inzending De Diepte. Het betekent de eerste nummer 1-hit van de 21-jarige zangeres.

Met De Diepte staat er voor de negende keer een Songfestival-liedje op de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst.

De enige andere Nederlandse Songfestival-inzending in dat rijtje is Arcade van Duncan Laurence. Hij bereikte deze positie in de week van de finale in 2019 en hield die plek vervolgens vier weken vast. Laurence won dat jaar het Eurovisie Songfestival.

S10, die als elfde eindigde op het Songfestival, duwt met haar nummer 1-hit Harry Styles van de koppositie. Hij nam die plek met As It Was al vijf weken in.