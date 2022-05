De Griekse componist Vangelis is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Athens News Agency donderdag op basis van zijn advocaat. De Griek was vooral bekend als componist van de muziek voor de films Chariots of Fire en Blade Runner.

Voor zijn werk in Chariots of Fire won Vangelis in 1981 de Academy Award voor beste originele muziek. De titelsong van de film, die hoort bij de scène waarin Britse atleten ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 1924 over het strand rennen, is een van de meest iconische en herkenbare stukken filmmuziek ooit.

Vangelis, de artiestennaam van Evángelos Odysséas Papathanassíou, stond vooral bekend om zijn gebruik van synthesizers en andere elektronische muziek. Naast Chariots of Fire en Blade Runner was hij ook verantwoordelijk voor de muziek van onder meer de films Missing, Antarctica, The Bounty en Alexander.

Met het nummer Conquest of Paradise uit de film 1492: Conquest of Paradise scoorde de Griek in 1992 een nummer 1-hit. In 2002 was hij verantwoordelijk voor het themanummer van het WK voetbal in Japan en Zuid-Korea.

Vangelis is dinsdag overleden, stelt de Athens News Agency op basis van zijn advocatenkantoor. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.