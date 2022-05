Lil Nas X wordt in juni op het jaarlijkse Songwriters Hall of Fame Gala geëerd met de Hal David Starlight Award. De prijs wordt uitgereikt aan "begaafde jonge songwriters die een grote impact hebben op de muziekindustrie".

De 23-jarige Lil Nas X treedt met de award in de voetsporen van onder anderen Taylor Swift, Halsey, Ed Sheeran, Alicia Keys en John Legend. De prijs werd in 2004 in het leven geroepen ter ere van Hal David en zijn steun aan jonge songwriters.

De ceremonie staat gepland op donderdag 16 juni in het Marriott Marquis Hotel in New York. Het is de eerste keer sinds 2019 dat het Gala kan doorgaan.

Lil Nas X brak in 2019 door met zijn grote hit Old Town Road. Hij won meerdere Grammy's, waaronder die voor beste nieuwe artiest en plaat van het jaar.