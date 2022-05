Glennis Grace en haar advocaat waren er niet van op de hoogte dat donderdag naar buiten zou komen dat de zangeres wordt gedagvaard. "Helaas moeten wij constateren dat het Openbaar Ministerie kennelijk liever communiceert via de media dan rechtstreeks met ons als advocaten", laat haar advocaat Kerem Canatan weten in een reactie.

De 43-jarige zangeres staat op 26 oktober voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardt Grace op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade in een supermarkt in Amsterdam.

De officier van justitie heeft besloten zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat op 12 februari.

Volgens de advocaat van de zangeres is er overleg geweest over de zittingsdatum, maar is er geen informatie gegeven over de inhoud van de vervolgingsbeslissing en het feit dat er donderdag een persbericht zou worden gepubliceerd. Volgens Canatan is Grace nog niet gedagvaard. Ook noemt hij het naar buiten brengen van de dagvaarding voorbarig.

"Niet alleen is ons nog helemaal niet gevraagd of wij onderzoekswensen hebben, maar wij hebben ons van meet af aan - op verzoek van de cliënte - ingespannen voor een mediationtraject met alle betrokkenen en dat wordt op deze wijze onnodig doorkruist", zegt Canatan.

OM: 'Dagvaarding is een feit'

Het OM Amsterdam laat in een reactie hierop aan NU.nl weten dat er met de advocaat van de artiest contact is geweest over de dagvaarding. Ook zou de datum van de dagvaarding zijn besproken, wat impliceert dat het inderdaad gaat gebeuren.

Een mediationtraject wordt niet uitgesloten, maar dit staat los van de dagvaarding, vertelt een woordvoerder. Als het tot een mediationtraject (waarbij de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan) komt, dan wordt het effect hiervan meegewogen bij de zaak die voor de rechter komt.

De zangeres staat met vier andere meerderjarige verdachten terecht. De twee minderjarige verdachten moeten op 27 oktober 2022 voor de kinderrechter komen. Naast Glennis Grace gaat het om twee mannen van 20 en twee jongens van 15 uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 uit Loenen aan de Vecht.