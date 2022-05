De Britse Songfestival-zanger Sam Ryder is een van de sterren die op 4 juni optreden bij Buckingham Palace voor het zeventigjarig jubileum van de Britse koningin Elizabeth. De BBC bevestigt de komst van de zanger, die voor het Verenigd Koninkrijk tweede werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn.

Op de line-up staan internationale supersterren als Alicia Keys, Andrea Bocelli en Duran Duran. Verder zijn er optredens van onder anderen Ella Eyre, Craig David, Celeste, Nile Rodgers, Sigala en Diversity. Ook Elton John zal zijn opwachting maken, al is zijn optreden wel van tevoren opgenomen in verband met zijn Europese tournee.

Behalve de vele muzikale optredens zullen ook beroemdheden uit de sport- en filmwereld een rol spelen. Zo zijn onder anderen Sir David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry van de partij.

Het 2,5 uur durende concert is live te volgen bij de BBC. De show wordt geopend door Queen, samen met Adam Lambert. Gitarist Brian May was er ook bij tijdens het vijftigjarig jubileum van Elizabeth. Hij speelde toen God Save The Queen op het dak van Buckingham Palace. De legendarische Amerikaanse zangeres Diana Ross zal het concert afsluiten.

Het jubileumconcert is onderdeel van het feestelijke lange weekend begin juni waarmee het jubileum van Elizabeth wordt gevierd. Bij de eerdere jubilea van de koningin in 2002 en 2012 werden ook al grote concerten met wereldsterren georganiseerd. Zo beklommen onder anderen Elton John, Paul McCartney en Ed Sheeran in 2012 het podium.