Nikkie de Jager, die in 2021 het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteerde, is niet bepaald te spreken over de nieuwste editie van het muziekfestijn. Dat vertelt ze donderdag in een interview met het AD.

De Jager doet via TikTok verslag van het Filmfestival van Cannes, dat dinsdag van start is gegaan. Aan het AD vertelt ze dat ze zo meer ervaring opdoet, omdat deze manier van presenteren minder strak is dan op het Songfestival.

Op de vraag wat ze van de recente editie in Turijn vond, probeert ze eerst nog beleefd te blijven. "Mijn moeder zegt altijd dat als je niks aardigs te zeggen hebt, je beter je mond kunt houden." Maar dan volgt toch meer uitleg.

'Chemie tussen ons was veel sterker'

"Ik vond het tenenkrommend", vertelt de Jager, die de Songfestivalshow van 2021 presenteerde samen met Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley. "Het deed me alleen maar meer waarderen hoe goed wij vorig jaar alles op orde hadden. De chemie tussen ons was ook veel sterker. Sorry, ik lijk nu echt zo'n azijnzeiker. Maar ik vond het niet zo best allemaal."

Het Songfestival van Turijn werd gepresenteerd door Alessandro Cattelan, Laura Pausini en Mika. In de aanloop naar de finale, kreeg het trio al kritiek te verduren. Zo zouden de repetities rommeliger zijn verlopen dan in Rotterdam. In de aanloop naar de finale lieten Pausini en Mika weten dat ze weliswaar moe waren door alle shows en repetities, maar dat de finale desondanks een groot succes zou gaan worden.

Naar de finale keken bijna 5,5 miljoen Nederlanders. S10 kwam met haar nummer De Diepte uit op een elfde plek. Het Oekraïense Kalush Orchestra won het liedjesfestijn met hun strijdlied Stefania.