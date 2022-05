De Sugababes, die eind jaren negentig doorbraken, gaan weer optreden in hun originele bezetting. De meidengroep kondigde eerder al haar rentree aan, maar door de uitbraak van COVID-19 moest die worden uitgesteld. Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhan Donaghy geven eind juni een show op het Britse Glastonbury Festival.

Het nieuws wordt door Buchanan bevestigd aan The Sun. "Dit wordt iets speciaals voor onze fans. We kunnen niet wachten", aldus de 37-jarige zangeres. De bandleden zullen tijdens hun optreden een aantal van hun hits spelen.

De formatie ging in 1998 van start met Buena, Buchanan en Donaghy, maar kende daarna heel wat wisselingen. In juli 2012 kwamen de drie weer bij elkaar onder de naam Mutya Keisha Siobhan (MKS), omdat de groep Sugababes inmiddels door drie andere zangeressen werd gevormd. MKS bracht toen het nummer Flatline uit.

In 2019 kregen ze hun bandnaam terug en brachten ze het liedje Flowers uit, een cover van het gelijknamige nummer van Sweet Female Attitude uit 2010.

De Sugababes maakten in de originele bezetting slechts één album. Donaghy verliet de groep in 2001 als eerste en werd vervangen door Heidi Range. Buchanan verliet de groep als laatste lid van de originele bezetting in 2009. De grootste hit van de Sugababes was Push the Button uit 2005.