Het concert dat Harry Styles vrijdag in New York geeft, kunnen fans over de hele wereld live volgen. Apple Music maakte dinsdag bekend dat One Night Only in 167 landen door abonnees te streamen is.

Het concert valt samen met de lancering van Harry's House, het nieuwe album van de voormalige One Direction-zanger.

Tijdens het concert zal Styles de nummers van het album voor het eerst live ten gehore brengen. As It Was, de eerste single van de plaat, is inmiddels wereldwijd een enorme hit.

De kaarten voor het concert waren officieel te koop voor 25 dollar (ruim 22 euro). Inmiddels betalen mensen op internet honderden tot duizenden euro's voor de tickets.