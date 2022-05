Een kapotgeslagen gitaar van de band Oasis is dinsdag in Parijs geveild voor 385.000 euro. Het gaat om een rode Gibson van gitarist Noel Gallagher die hij in een ruzie met broer Liam beschadigde, meldt persbureau AFP.

Noel Gallagher zou in 2009 backstage vlak voor een optreden op een Frans festival zo genoeg hebben gehad van zijn broer dat hij zijn instrument kapotsloeg. De band blies die show vervolgens af en kort daarna maakte Noel bekend uit Oasis te stappen. De Gallaghers liggen nog altijd met elkaar in de clinch.

Het instrument werd in 2011 opgeknapt en is in zijn oorspronkelijke koffer verkocht. De nieuwe eigenaar, die niet bekend is gemaakt, krijgt er ook een briefje van Noel bij.

Tijdens de veiling van Hôtel Drouot werden ook onder meer een gesigneerde plaat van Jimi Hendrix en een pak van een van de leden van Depeche Mode geveild.